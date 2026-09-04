نيكاي ​ينهي سلسلة هبوط 4 جلسات متتالية ويغلق مرتفعاً 1.26%

(طوكيو - رويترز)

ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، وأنهى المؤشر نيكاي ​سلسلة هبوط استمرت 4 جلسات متتالية، مدفوعاً بارتفاع سهم ‌مجموعة سوفت ​بنك 12%، ومدعوماً بالأداء القوي الذي سجلته وول ستريت في ختام التداولات.

وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 1.26% عند 65020.94 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 2%. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.78% لتصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي، بعد أن ارتفع سهم شركة آرم هولدنجز التابعة لها والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 3.29% خلال الجلسة. وربح أيضاً سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق ‌الذاكرة 5.4%.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.03% إلى 4103.23 نقاط عند الإغلاق. وانخفض المؤشر 1.05% في ‌الأسبوع.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو ‌انتيليجينس لابوراتوري «بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال الليل، بدت ‌مكاسب المؤشر نيكاي متواضعة». وأضاف «وذلك لأن ‌الأسهم الأمريكية ارتفعت على خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين أن بنك ​اليابان المركزي بصدد رفع ‌أسعار الفائدة».

وكشفت بيانات ​من شركة توكيو تانشي للسمسرة ⁠في سوق المال أن الأسواق تتوقع بشكل شبه كامل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25% في وقت لاحق من ​الشهر، وقدرت ⁠أيضاً رفعاً آخر ⁠بحلول يناير.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخميس إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ⁠الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.

وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الانخفاض بشكل حاد الجمعة، وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 6.6 نقاط أساس إلى 2.9%.

وتراجعت أسهم شركات التجارة اليابانية بعد المكاسب التي ‌حققتها في الجلسة السابقة. وقال جريج أبل الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي: إن الشركة تخطط ​للاحتفاظ باستثماراتها في شركات التجارة «لعقود عدة».

وتمتلك بيركشاير حصصاً تزيد على 10% في شركات ايتوتشو وماروبيني وميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو اليابانية.

وانخفض سهم ميتسوي 4.45%، وهبط أيضاً سهم ميتسوبيشي 3.1%، ما شكل أكبر ضغط ​على المؤشر توبكس.