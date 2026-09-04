فاتورة كهرباء بـ 18 مليار دولار خلال 5 سنوات

اقترحت شركة «كوريا إلكتريك باور» المعروفة اختصاراً بـ «كيبكو – KEPCO»، على «سامسونج إلكترونكس» و«إس كيه هاينكس» سداد 25 تريليون وون (18 مليار دولار) مقدماً مقابل استهلاك الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها صحيفة «تشوسون إلبو»، اقترحت الشركة أن تدفع «سامسونج» 20 تريليون وون مقدماً مقابل استهلاك الكهرباء خلال 5 سنوات، على أن تسدد «إس كيه هاينكس» 5 تريليونات وون.

ويغطي المبلغ المقترح تكاليف استهلاك الكهرباء المتوقعة خلال الفترة من 2027 إلى 2031، على أن تسدد الشركتان المبالغ على مدار 12 شهراً، بواقع يقارب تريليوني وون شهرياً، بينما تخصم «كوريا إلكتريك باور» قيمة فواتير الكهرباء من الرصيد المدفوع مقدماً.

فيما تعتزم شركة الكهرباء الكورية توجيه الأموال المحصلة مقدماً إلى إنشاء وتوسعة شبكات الكهرباء اللازمة لتوفير الإمدادات لمجمعات صناعة الرقائق في «يونجين» ومنطقة هونام، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات.