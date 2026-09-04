الرسوم الأمريكية على المسيّرات تدخل حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة تصل إلى 100% على الطائرات المسيّرة المستوردة ومكوناتها حيز التنفيذ أمس، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم الشركات الأمريكية بوجه هيمنة الصين على هذا القطاع.

وكان ترامب وقّع في أغسطس مرسوماً رئاسياً يقضي بفرض هذه الرسوم، في قرار برره البيت الأبيض بـ«التهديد الذي تشكله واردات الطائرات المسيّرة ومكوناتها على الأمن القومي» الأمريكي.

وتهدف الرسوم الجمركية أيضاً إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.

وتفرض رسوم بنسبة 100% على المسيرات التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراماً وتلك المزودة بتقنيات التصوير الحراري، بالإضافة إلى محطات إرساء المسيرات وبعض المكونات، فيما تخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجماً لرسوم بنسبة 25%.

كما ستفرض رسوم على مكونات الطائرات التي لا تعتبر «ذات حساسية خاصة»، على أن تدخل الأخيرة حيز التنفيذ بدءاً من 9 فبراير العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن الرسوم «ستبلبل سلاسل التوريد العالمية للطائرات المسيرة، وتقوض المنافسة العادلة بشكل متزايد»، مؤكداً معارضة بلاده للإجراء.

وتسيطر شركة «دي جاي آي» الصينية التي تأسست عام 2006 على أكثر من ثلثي سوق الطائرات المسيرة العالمي، بحسب دراسات عدة. وتحظى منتجاتها بانتشار واسع في مختلف أنحاء العالم، وصولاً إلى خطوط المواجهة بين أوكرانيا وروسيا.