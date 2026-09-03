«وول ستريت» ترتفع والأنظار على توجهات الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه منفتح على فكرة الإبقاء ‌على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ‌الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز ‌الصناعي 247.2 نقطة ⁠بما يعادل 0.47% إلى 53309.17 نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 0.26% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 0.45% إلى 26336.322 نقطة.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس: إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل في ضوء ‌العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع.

وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما يتماشى مع ‌ما يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».

وعلى الرغم من قوة الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة.

وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ارتفع 8 آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.

وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.