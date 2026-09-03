واشنطن تدرس رسوماً على أشباه الموصلات

تدرس إدارة ترامب فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة، ما قد يرفع الرسوم على الرقائق الأجنبية في محاولة لجذب مزيد من التصنيع إلى الولايات المتحدة، بحسب ما قاله وزير التجارة هاورد لوتنيك.

لكن لوتنيك قال لشبكة «سي إن بي سي»: إن هذه الرسوم يرجح أن تقترن بإعفاءات جمركية للشركات التي تستثمر في التصنيع المحلي، على غرار النهج الذي اتبعته إدارة ترامب مع قطاع الأدوية.

وأضاف: هذا ما ينبغي أن تتوقعوه في قطاع أشباه الموصلات: إذا صنعتم في الولايات المتحدة، فسنمنحكم إعفاءات جمركية، وإذا لم تصنعوا في أمريكا، فستدفعون رسوماً جمركية.

هذه إلى حد كبير طريقة منطقية للغاية لإدارة الأمور، وهي تؤتي ثمارها.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد فرض بالفعل رسوماً جمركية بنسبة 25% على بعض أشباه الموصلات المتقدمة، إذ أمر بفرض تلك الرسوم على الواردات في يناير عقب تحقيق أجرته وزارة التجارة بشأن التجارة في القطاع.