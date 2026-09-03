عمالقة المصارف تخشى تقلبات «وول ستريت»

زاد عدد المصارف التي باتت قلقة من سوق الأسهم الأمريكية بسبب الأداء المتذبذب الذي عانى منه المستثمرون خلال الفترة الماضية، حيث حذّر محللو «ويلز فارغو» و«جيه بي مورغان» من مخاطر الاستثمار في الأسهم الأمريكية مع دخول سبتمبر، والذي يعد تاريخياً أسوأ شهر للأسهم، وسط قلق من مبالغة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتأثير الانتخابات النصفية.

وتراجعت أسهم أشباه الموصلات ومجموعة «العظماء السبعة»، بينما يُنتظر طرح شركة «أنثروبيك» العالمية كحافز محتمل.

وينضم «ويلز فارغو» إلى جهات متزايدة تحذر من الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع، مع دخول السوق شهر سبتمبر، الذي يعد تاريخياً أسوأ شهر للأسهم، فيما تزيد انتخابات التجديد النصفي المقبلة من حالة عدم اليقين بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ودعا محللون لدى البنك، بقيادة أوهسونغ كوون، كبير استراتيجي الأسهم، إلى توخي الحذر على نطاق واسع مع دخول سبتمبر، في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن استدامة طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.