الدولار عند أعلى مستوى في أسبوعين

سجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين ​مع إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية في ظل تزايد القلق من التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة ‌ومع ترقب مسارات السياسة ​النقدية في الاقتصادات الكبرى.

ويستفيد الدولار عادة من ارتفاع أسعار النفط لأن الاقتصاد الأمريكي أقل انكشافاً على صدمات الطاقة من اقتصادات كبرى أخرى، ما يجعل الطلب على الدولار أكبر من عملات مثل اليورو والين.

وبينما يتوقع معظم الاقتصاديين أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من نهاية دورة التشديد النقدي بعد رفع سعر الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل، ⁠قد يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية في العام المقبل.

لكن موجة بيع في سندات الخزانة الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم ومسار المالية العامة الأمريكية قد تضغط على الدولار، إذ تلقي ‌مستويات الديون المرتفعة واستمرار ضغوط الأسعار بظلال من الشك على جاذبية الأصول الأمريكية في الأمد الطويل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين ‌واليورو، 0.11% إلى 99.76 بعد أن وصل إلى 99.808 وهو أعلى مستوى منذ 17 أغسطس.

وانخفض اليورو 0.16% إلى 1.1575 دولار، بعد أن بلغ 1.1570 وهو أدنى مستوى منذ ​20 أغسطس.

وارتفع العائد على ‌سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل ​عشر سنوات إلى 4.812%، وهو أعلى مستوى ⁠له منذ نوفمبر 2023، قبل أن يتراجع إلى 4.804%.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» أن الأسواق تضع في الحسبان حالياً احتمالاً بنسبة 70% لأن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو ​40% قبل أسبوع.

وصعد ⁠الين 0.45% أمام الدولار ⁠إلى 159.50 للدولار بعد أن هبط إلى 160.28، وهو أدنى مستوى منذ 31 يوليو، ليظل فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 160 يناً للدولار رغم التوقعات شبه المؤكدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الدولار النيوزيلندي 1.01% إلى 0.5844 دولار أمريكي ليصل بذلك لأدنى مستوى منذ 13 أغسطس.