أوبر تخفض 3300 وظيفة في إعادة هيكلة واسعة

تعتزم «أوبر» خفض نحو 3300 وظيفة، بما يعادل 10% من موظفيها عالمياً، ضمن إعادة هيكلة تستهدف تقليص المستويات الإدارية وإعادة توجيه الإنفاق إلى خدمات النقل والتوصيل وسيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي، في رسالة اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ»، إن نمو الشركة أدى إلى زيادة مستويات الإدارة وتشتت المسؤوليات وهياكل لم تعد ملائمة لحجمها الحالي.

وتخفض الشركة عدد المديرين بنحو 20%، مع نقل بعضهم إلى وظائف تنفيذية غير إدارية، فيما تشمل التخفيضات موظفين غير إداريين أيضاً، ولم تكشف «أوبر» نسبة المديرين الذين ستشملهم التسريحات.

وتسعى «أوبر» إلى تقليص نحو نصف الفرق التي تضم عضواً أو عضوين فقط، وخفض عدد الموظفين الذين يفصلهم أكثر من 7 مستويات إدارية عن الرئيس التنفيذي، كما ستدمج فرق عمليات المطاعم والتجزئة وخدمات التوصيل للعلامات التجارية.