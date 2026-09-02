«أبل» تتهم «أوبن إيه آي» بإتلاف أدلة قضية الأسرار التجارية

صعّدت شركة «أبل» معركتها القانونية ضد «أوبن إيه آي»، مدعية في مذكرة قضائية جديدة أن الأخيرة تتعمد إتلاف أدلة بالغة الأهمية، وأن مهندس «أيفون» السابق، تشانغ ليو، لم يكتفِ بتنزيل مخطط سري لدائرة كهربائية تابعة لأبل، بل استخدمه أيضاً في عمله لدى شركة الذكاء الاصطناعي.

قدمت المذكرة القضائية دعماً لطلب «أبل» إجراء عملية عاجلة لتقصي الحقائق قبل المحاكمة في الدعوى القضائية، التي تتهم مطورة «تشات جي بي تي» بسرقة أسرار تجارية. وسعت «أوبن إيه آي» إلى إسقاط الدعوى.

ويعد ليو، الذي غادر «أبل» للانضمام إلى «أوبن إيه آي» في يناير، محورياً في القضية. وهو واحد من أكثر من 400 موظف سابق في «أبل» انتقلوا للعمل لدى شركة الذكاء الاصطناعي، التي تدخل سوق الأجهزة المادية.

ووفقاً لأحدث مذكرة، قدمت «أوبن إيه آي» في الآونة الماضية فقط دليلاً رئيسياً، وهو جهاز ماك بوك صادر عن «أبل» كان ليو يستخدمه منذ مغادرته الشركة.

وقالت المذكرة إن تحليلاً جنائياً أولياً وجد أن ليو وآخرين في «أوبن إيه آي» كانوا على دراية تامة باستمرار وصوله غير المصرح به إلى مزودي خدمات التخزين السحابي التابعين لأطراف ثالثة والذين تستعين بهم «أبل».

وقال محامو «أبل» إن الحاسوب المحمول يحتوي أيضاً على أدلة تفيد بأن ليو أرسل تعليمات لإتلاف الأدلة إلى زميله في «أوبن إيه آي» أكدت أنها ستلتزم بها.

واتهم جزء رئيسي من شكوى «أبل» الأصلية «أوبن إيه آي» بتشجيع موظفي «أبل» على مشاركة معلومات ومكونات ورسومات ومواد أخرى مرتبطة بمنتجات لم تطرح بعد، مع اتخاذ خطوات لإخفاء آثارها. ولم يرد ممثل عن «أوبن إيه آي» على الفور على طلب للتعليق.