التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ2.9% في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو 3 أعوام، كما أنه رقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الصادرة أمس.

جاءت قراءة التضخم متوافقة مع توقعات الأسواق، في وقت ارتفع فيه التضخم في بعض دول المنطقة إلى مستويات أعلى بكثير، بينها إسبانيا، التي بلغ معدل التضخم فيها 4.5%، وفق البيانات الأولية.

في المقابل، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 2.4% في أغسطس من 2.5% في يوليو، ما يشير إلى أن جزءاً من تسارع التضخم الرئيسي يأتي من ارتفاع تكاليف الطاقة.

يأتي ارتفاع التضخم في وقت يراقب فيه البنك المركزي الأوروبي تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على توقعات التضخم، وسط استمرار الضغوط الملقاة على اقتصاد منطقة اليورو والمرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وظل معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً عند 6.4% في يوليو، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل رغم الضغوط التضخمية.

وتعزز هذه البيانات توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، المقرر يومي 9 و10 سبتمبر، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%.

ويأتي ذلك بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يونيو للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تفاقمت بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى أن مهمة البنك المركزي الأوروبي في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% لا تزال بعيدة عن الاكتمال، رغم تراجع التضخم الأساسي، وهو ما يبقي الضغوط قائمة على صانعي السياسة النقدية قبل اجتماع سبتمبر.