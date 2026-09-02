تيم كوك يسلم إرث «آبل» للرئيس التنفيذي الجديد

سلم تيم كوك الراية في أبل وترك منصبه كرئيس تنفيذي للشركة الأمريكية العملاقة، حيث تولى جون تيرنوس المنصب ابتداءً من 1 سبتمبر.
كما وجه الشكر لمجتمع «آبل» عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيه: «أبعث بمشاعر الحب والتقدير لمجتمع أبل في يومي الأخير كرئيس تنفيذي. سيتغير مسمى منصبي غداً، لكن حبي لمجتمع أبل لن يتغير أبداً.
شكراً لكونكم مصدراً دائماً للإلهام؛ امتناني لكم لا حدود له، وأنا متحمس جداً للفصل القادم!».
ومع تولي جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة التي تهيمن على سوق الهواتف الذكية، تنتهي مسيرة تيم كوك في قيادة الشركة والتي امتدت 15 عاماً، ليتولى المنصب بعده المهندس الذي تولى تطوير أجهزة آبل، خلفاً لخبير العمليات الذي بنى سلسلة توريد الشركة.
وانضم تيرنوس البالغ 51 عاماً إلى فريق التصميم لدى آبل عام 2001، وتدرج في المناصب وصولاً إلى منصب نائب الرئيس لهندسة الأجهزة.