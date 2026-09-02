«أنثروبيك» تبرم صفقة حوسبة بـ35 مليار دولار

وافقت «أنثروبيك» على صفقة حوسبة بقيمة 35 مليار دولار مع «لامبدا»، وهي شركة خدمات سحابية مدعومة من «إنفيديا»، في إطار جهود لتوسيع قدرتها في مجال الذكاء الاصطناعي بسرعة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وتعمل شركة البنية التحتية «هت 8» على تطوير مركز البيانات في تكساس المشمول بالمشروع، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.

وكانت «وول ستريت جورنال» قد أفادت سابقاً بالاتفاق، وقالت إن «إنفيديا» ستحتفظ بعقد إيجار مركز البيانات، الواقع في مقاطعة نويسيس بولاية تكساس.

والصفقة ليست سوى أحدث اتفاقية لحوسبة الذكاء الاصطناعي مرتبطة بـ«إنفيديا»، وهو ما يُفترض أن يزيد بدوره الطلب على تقنيتها.