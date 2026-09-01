نيكاي يغلق منخفضاً بضغط بيع أسهم الذكاء الاصطناعي



تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، وأغلق المؤشر نيكاي ​على انخفاض بضغط بيع أسهم الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى. وتراجع المؤشر نيكاي 0.2% ليغلق عند 66215.34 نقطة، بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر على مدار الجلسة. وارتفع المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقاً 0.6% إلى 4181.86 نقطة.

وزادت عائدات السندات الحكومية اليابانية والأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة الثلاثاء، إذ أدت الضبابية ‌التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة، ما عزز التوقعات بمزيد ‌من التشديد النقدي من بنك اليابان ‌المركزي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وكانت الأسهم المرتبطة ‌بالذكاء الاصطناعي من ‌بين أكبر الخاسرين، إذ هبط سهم طوكيو إلكترون، وهي من ​كبرى الشركات ‌المصنعة لمعدات إنتاج ​الرقائق، 2.6% مسبباً ⁠أكبر تأثير سلبي على المؤشر نيكاي.

وكان سهم شركة فوروكاوا إلكتريك المصنعة للكابلات أكبر الخاسرين من حيث ​النسبة ⁠المئوية بعدما ⁠تراجع 4%، وهبط سهم منافستها فوجيكورا 3.7%.

وقال واتارو أكياما المحلل في نومورا للأوراق ⁠المالية: «يبدو أن السوق تشهد حالياً تحولاً قطاعياً، وإن كان من المرجح أن يكون قصير الأجل»، مشيراً إلى أن أسهم شركات السيارات من بين المستفيدين من الأمر. وأضاف «عند النظر إلى سوق ‌الأسهم اليابانية ككل، أعتقد أن الاتجاه (الصعودي) الأساسي لا يزال قوياً». وارتفع ​سهم تويوتا بنحو 3%، وصعد سهم نيسان 3.2%.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، ارتفع 170 سهماً مقابل انخفاض 55.