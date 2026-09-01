إيران.. الملف الأبرز على طاولة «العشرين»

انطلقت، أمس، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك الأمريكية لمجموعة العشرين في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث حرص وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على جعل الملف الإيراني من أبرز أولوياته، ويسعى للحصول على تعاون دول مجموعة العشرين في تقليص التعاملات الاقتصادية مع إيران.

وقال إن واشنطن تستعد لفرض عقوبات إضافية، خصوصاً على بنوك مرتبطة بالمعاملات الإيرانية.

واللافت أن الصين ستكون في صلب هذا النقاش، باعتبارها من أكبر مشتري النفط الإيراني وشريكاً تجارياً رئيسياً لطهران.

ويريد بيسنت أن تدفع دول المجموعة باتجاه إعادة النظر في شروط التجارة مع الصين وتقليص الاختلالات التجارية، منتقداً اعتماد الاقتصاد الصيني الكبير على الصادرات.

لكن من غير الواضح حتى الآن وجود توافق داخل المجموعة على الطرح الأمريكي.

وتناقش الاجتماعات كذلك ملفات في غاية الأهمية منها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، والديون السيادية وإعادة هيكلتها.