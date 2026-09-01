مليار دولار إعلانات «شات جي بي تي» في 200 يوم

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» أن نشاطها الإعلاني عبر «شات جي بي تي» تجاوز مليار دولار من معدل الإيرادات السنوي، في مؤشر على النمو السريع لهذا النشاط بعد أقل من 200 يوم على إطلاقه، وتحوله إلى أحد مصادر الإيرادات الرئيسة للشركة.

وأوضحت الشركة أن الإعلانات أصبحت أحد أعمدة نموذج أعمالها المتنوع، إلى جانب اشتراكات المستهلكين، وخدمات الشركات، وواجهات برمجة التطبيقات، فيما باتت إعلانات «شات جي بي تي» متاحة في أكثر من 40 دولة حول العالم.

كما بدأت الشركة توسيع إمكانية شراء الإعلانات ذاتياً لتشمل أسواقاً في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي هذا النمو في وقت تسعى فيه «أوبن إيه آي» إلى تنويع مصادر دخلها والاستفادة من قاعدة الاستخدام الواسعة لـ«شات جي بي تي»، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لها.

وتعتزم «أوبن إيه آي» مواصلة توسيع نشاطها الإعلاني إلى أسواق إضافية، بالتزامن مع تطوير أدوات وخدمات جديدة تتيح للشركات الوصول إلى المستهلكين والتفاعل معهم بصورة أكثر اندماجاً في تجربة «شات جي بي تي».

ويأتي ذلك بعد إطلاق النشاط الإعلاني تجريبياً في الولايات المتحدة في فبراير 2026، قبل أن تتوسع الشركة تدريجياً إلى أسواق أخرى، وصولاً إلى أكثر من 40 دولة بحلول أغسطس.