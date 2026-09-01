الدولار قرب أعلى مستوى في ​أسبوعين

تراجع الدولار، أمس، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في نحو ​أسبوعين، في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في أعقاب تعليقات تميل إلى التشديد النقدي أدلى بها رئيس ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) الجديد كيفن وورش، في حين ظل الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

ويوجه المستثمرون اهتمامهم إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة وأرقام التضخم الاستهلاكي الأسبوع المقبل، وكلاهما قد يشكل التوقعات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر.

وارتفع اليورو بنحو ‌0.11 % إلى 1.1597 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3543 دولار، وظلت ‌العملتان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات ‌رئيسية أخرى، انخفاضاً 0.11 % إلى 99.53 ‌نقطة بعد أن سجل يوم الجمعة أقوى مستوى له منذ 17 أغسطس عند 99.73.

ومع ذلك، لا يزال المؤشر في طريقه لتسجيل انخفاض شهري ثان على التوالي، إذ أعادت ​خطط إعادة شراء سندات الخزانة ‌الأمريكية في وقت سابق من الشهر إحياء ​رهانات تراجع قيمة العملة.

كما يظل ضعف الين المستمر محل اهتمام، إذ تضيف عودة الدولار إلى القوة مزيداً من الضغوط على العملة اليابانية، بعدما بددت جانباً كبيراً من المكاسب التي حققتها في أعقاب التدخل الرسمي خلال يوليو.

وارتفع الين 0.3 % إلى 159.57 للدولار بعد أن انخفض إلى ما يزيد على 160 مقابل الدولار يوم الجمعة، وهو المستوى الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يزيد من مخاطر التدخل الرسمي، ويعيد تسليط الضوء على ما إذا كانت طوكيو وواشنطن ربما ‌تتدخلان مرة أخرى لدعم العملة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع اليوان الصيني إلى 6.72 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات تحسن ​نشاط المصانع في البلاد خلال شهر أغسطس على الرغم من استمرار انكماشه.