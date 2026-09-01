160 مليار دولار مكاسب عمالقة التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي

حققت استثمارات كبرى شركات التكنولوجيا في شركات الذكاء الاصطناعي مكاسب تجاوزت 160 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما عزز أرباحها المعلنة، وأثار تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه النتائج على عكس قوة الطلب الحقيقي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسجلت شركات «ألفابت» و«أمازون» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت» زيادات كبيرة في أرباحها قبل خصم الضرائب ضمن بند «الدخل الآخر» في قوائمها المالية، الذي يأتي جزء كبير منه من ارتفاع قيمة حصصها في شركات أخرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير نشرته «فاينانشال تايمز».

وتضخمت هذه المكاسب، التي تعكس التغير في قيمة الاستثمارات، خلال العام الحالي، مع طرح شركة «سبيس إكس» للاكتتاب العام، وهي شركة تمتلك «ألفابت» و«إنفيديا» حصصاً فيها، وأدى الاكتتاب إلى زيادة كبيرة في قيمة حصص المستثمرين الحاليين، ما انعكس بدوره على نتائج الشركات المالكة لهذه الاستثمارات.

وتجاوزت مساهمة بند «الدخل الآخر» في أرباح الشركات خلال الربع السنوي الأخير ضعف الزيادة المسجلة في الربع السابق، التي بلغت نحو 69 مليار دولار.

وأشار محللون إلى أن الأرباح الأساسية لقطاع التكنولوجيا الأمريكي لا تزال قوية، إلا أن التذبذب في مكاسب استثمارات الذكاء الاصطناعي يصعب الحصول على صورة واضحة عن الأداء الحقيقي.

وقد أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات النمو في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد استخدامه مقتصراً على تطوير البرامج والأبحاث، بل أصبح مصدراً مباشراً للإيرادات والأرباح للشركات الكبرى. وتستفيد شركات التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي من خلال الخدمات السحابية، والرقائق الإلكترونية، والإعلانات، والبرمجيات، إضافة إلى رفع كفاءة عملياتها وتقليل بعض التكاليف.

وتعد «مايكروسوفت» من أبرز المستفيدين من هذا التحول، خصوصاً من خلال خدماتها السحابية Azure وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل Copilot. فقد تجاوزت إيرادات Azure حاجز 75 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، مع نمو قوي مدفوع بالطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

أما «ألفابت»، المالكة لمحرك البحث جوجل، فتستفيد من الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، من أبرزها محرك البحث، وخدمات جوجل كلاود، ونماذج Gemini. وفي 2025 ارتفعت إيرادات جوجل كلاود بنسبة 48 % لتصل إلى 17.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام.