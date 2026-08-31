22 % ارتفاع أرباح «بتروتشاينا» في النصف الأول

قفزت أرباح شركة «بتروتشاينا» (PetroChina) بنسبة 22 % في النصف الأول، مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية ما أدى إلى زيادة إيرادات أنشطة التنقيب والإنتاج لدى أكبر منتج للنفط والغاز في الصين.

وارتفع صافي الدخل إلى 103.9 مليارات يوان (15.4 مليار دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو، حسبما قالت الشركة في إفصاح للبورصة أمس. وكانت الشركة قد حققت 85.2 مليار يوان في النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات 5.3 %.

بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 87 دولاراً للبرميل بين يناير ويونيو، مقارنة مع نحو 71 دولاراً في الفترة نفسها من 2025. ولامست الأسعار أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند أكثر من 126 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل.