حاسوب لوحي بشاشة حبر إلكتروني ملونة من لينوفو



أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق الحاسوب اللوحي ThinkPlus A510 الجديد، والذي يمتاز بشاشة حبر إلكتروني ملونة Kaleido 3 قياس 10 بوصات. وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة تعرض المحتويات بالأبيض والأسود بدقة وضوح 2480 x 1860 بيكسل، بينما تعرض المحتويات الملونة بدقة وضوح 1240 x 930 بيكسل. وتبلغ كثافة البيكسلات مع الأبيض والأسود 300 بيكسل لكل بوصة مربعة، ومع الألوان 150 بيكسل لكل بوصة مربعة.

ويعتمد الحاسوب اللوحي ThinkPlus A510 الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 14، ويدعم الكتابة اليدوية بواسطة قلم إدخال بيانات حساس للضغط، والذي يتعرف على 4096 مستوى ضغط، ويلتصق بالحاسوب اللوحي مغناطيسياً ويتم شحنه أثناء ذلك. كما يدعم الحاسوب اللوحي وضع الشاشة المقسمة من أجل استعمال تطبيقين في الوقت نفسه.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج ميديا تيك MT6877T ثماني النوى وبسرعة تصل إلى 2.6 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 و12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة TF حتى سعة 2 تيرابايت لتخزين الكتب والمستندات والبيانات الأخرى.

ويدعم الحاسوب اللوحي ThinkPlus A510 الجديد شبكة 4G عن طريق بطاقة SIM وشبكة الواي فاي وتقنية البلوتوث، كما تم تزويده بإضاءة أمامية يمكن التحكم فيها حسب ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة وتوفر درجات الألوان الدافئة والباردة.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 20 ميجابيكسل مع وظيفة التركيز التلقائي، والتي يمكن استعمالها لإجراء مسح ضوئي للمستندات.

ويعتمد جهاز لينوفو الجديد على ثمانية ميكروفونات لتسجيل الصوت وإلغاء الضوضاء، وقد تم تصميم هذه الميكروفونات لالتقاط الصوت بزاوية 360 درجة والحد من الضوضاء الخلفية بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويشتمل الحاسوب اللوحي ThinkPlus A510 الجديد على بطارية بسعة 6900 مللي أمبير ساعة وتدعم الشحن بقدرة 15 وات، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 14 ساعة من القراءة أو ما يصل إلى 168 ساعة في وضع الاستعداد.

ويدعم الحاسوب اللوحي الجديد تنسيقات الملفات الشائعة مثل PDF وEPUB وTXT وMOBI وAZW3 وJPEG وPNG وDOC/DOCX وXLS/XLSX وPPT/PPTX.