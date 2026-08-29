أدوية الصلع «منجم ذهب» وول ستريت

تتجه أنظار المستثمرين في وول ستريت نحو جبهة جديدة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية الجمالية، حيث تضع المؤسسات المالية رهانات استثمارية ضخمة على تطوير أدوية مبتكرة لعلاج الصلع وتساقط الشعر، متوقعة أن تشكل هذه الفئة المستهدفة «منجم الذهب القادم» للأسواق المالية في أعقاب الطفرة الهائلة التي شهدتها أسهم أدوية السمنة والتخسيس من فئة (GLP-1).

وكشف تقرير نشرته شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، أن تقاطع العوامل الجمالية والنفسية مع ارتفاع الطلب العالمي جعل من مشكلة الصلع سوقاً واعدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ورغم النجاح الاستثماري الكبير الذي حققته شركات الأدوية التي طورت علاجات السمنة والتخسيس، إلا أن بروز تأثيرات جانبية صريحة لبعض تلك العقاقير وفي مقدمتها تساقط الشعر المؤقت نتيجة فقدان الوزن السريع والتغيرات الأيضية زاد من الوعي المستهدف بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل فروة الرأس، ما خلق طلباً مكملاً ومتسارعاً في سوق مستحضرات التجميل .

وأوضحت التحليلات المالية الواردة في التقرير أن شركات الأدوية والبيوت الاستثمارية باتت ترى في برامج الأبحاث المخصصة لعلاج الصلع الوراثي وتحفيز نمو البصيلات محركاً مستقبلياً جديداً لنمو الأرباح وتقييمات الأسهم.

ويرى مستثمرو وول ستريت أن الأدوية الجمالية البحتة تتميز بقاعدة مستهلكين واسعة ومستمرة، وهو ما يجعل التدفقات النقدية للشركات المبتكرة في هذا المجال أكثر استقراراً وجاذبية على المدى الطويل، لتتحول أبحاث مكافحة الصلع من مجرد حلول تجميلية تقليدية إلى أحد أكثر القطاعات رواجاً في بورصات الأسهم العالمية.