«أليانز» تدرس شراء «إيه إيه» بـ6.7 مليارات دولار

تدرس شركة الخدمات المالية الألمانية «أليانز» الاستحواذ على مجموعة «إيه إيه» البريطانية لخدمات المساعدة على الطرق مقابل نحو 5 مليارات جنيه استرليني (6.77 مليارات دولار)، وفقاً لما أوردته «سكاي نيوز».

وتعد أليانز واحدة من عدد محدود من الأطراف التي تجري محادثات مع مستشاري «إيه إيه» بشأن الصفقة المحتملة، وتعد شركة الاستثمار المباشر «إي كيو تي» من بين الأطراف الأخرى المهتمة بالاستحواذ.

ويتبع مُلاك «إيه إيه» من شركات الاستثمار المباشر منذ بداية العام مساراً مزدوجاً، يتيح لهم الاختيار بين بيع الشركة أو طرح أسهمها مجدداً في بورصة لندن، وفقاً للتقرير.

وتأسست «إيه إيه» عام 1905 على يد مجموعة من هواة السيارات، واشتهرت في بريطانيا بمركبات الإنقاذ الصفراء التي تقدم خدمات المساعدة على الطرق.

وكان المالكون السابقون للشركة من شركات الاستثمار المباشر قد أدرجوها في البورصة عام 2014 بسعر 250 بنساً للسهم.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت العام الماضي أن شركة خدمات المساعدة على الطرق البريطانية تستهدف بيعها مقابل نحو 5 مليارات جنيه استرليني، وكانت تبحث عن مشترين.