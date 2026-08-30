العملات المشفرة تسجل أداءً قوياً في أسبوع

سجلت أسواق العملات المشفرة تحركات إيجابية خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، إذ حققت العملات الشهيرة ارتفاعات متفاوتة بقيادة عملة سولانا التي تصدرت القائمة بزيادة ملحوظة، في حين واصلت باقي العملات تداولاتها في نطاق صعودي وسط تماسك ملحوظ في المستويات السعرية.

وشهدت عملة بتكوين صعوداً بنسبة 0.83 % لتنتقل من سعرها السابق البالغ 77125 دولاراً إلى سعرها الحالي البالغ 77763 دولاراً.

وفي السياق ذاته، سجلت عملة إيثريوم ارتفاعاً بنسبة 1.16 % بعدما صعد سعرها من 2415 دولاراً إلى 2443 دولاراً.

وفي المقابل، حققت عملة سولانا المكاسب الكبرى في السوق بنسبة صعود بلغت 15.56 %، حيث قفز سعرها من 90 دولاراً إلى 104 دولارات.

وسجلت عملة دوجكوين ارتفاعاً بنسبة 0.71 % لتنتقل من مستواها السابق البالغ 0.0846 دولار إلى مستواها الحالي البالغ 0.0852 دولار.

وأنهت عملة إكس آر بي التداولات على صعود بنسبة 0.73 %، ليصل سعرها الحالي إلى 1.38 دولار مقارنة بسعرها السابق البالغ 1.37 دولار.

وخلال أقل من أسبوع، كانت العملات المشفرة قد أضافت إلى قيمتها السوقية أكثر من 430 مليار دولار، وهذا يمثل أكبر ارتفاع منذ أشهر، بحسب بيانات Cointelegraph.

تأتي تلك المكاسب بالتزامن مع إعلان الخزانة الأمريكية التوسع في إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل لتهدئة عوائدها، ما أدى إلى تراجع الدولار وانخفاض العوائد الهيكلية، ودفع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر بالتوازي مع دعم تنظيم التشريعات الرقمية في واشنطن.