توسع صناعة البيانات في الصين بحجم يقارب تريليون دولار خلال 2025

سجلت صناعة البيانات في الصين توسعا سريعا خلال عام 2025 ليصل حجمها إلى 6.78 تريليونات يوان (حوالي تريليون دولار أمريكي)، محققة زيادة سنوية بنسبة 15.7 في المائة، لتوفر بذلك دعما جوهريا لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي المتسارع.

وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنت خلال افتتاح معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة 2026 في مدينة قوييانغ، أن قيمة منتجات البرمجيات وموارد البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بلغت 4.99 تريليونات يوان، مستحوذة على 73.6 في المائة من إجمالي الصناعة؛ وتزامن ذلك مع إنجاز أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة في أنحاء البلاد بحجم إجمالي يتجاوز 1815 بيتابايت، محققة قفزة تتجاوز 89 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.

وأكد ليو ليه هونغ، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للبيانات، على الارتباط الوثيق بين تقدم قطاع الذكاء الاصطناعي وبناء وتطبيق مجموعات البيانات عالية الجودة.

وتحتضن مقاطعة قويتشو 50 مركزا رئيسيا للبيانات تخصص 98.4 في المائة من سعتها الحوسبية الضخمة لخدمة الذكاء الاصطناعي، في تتويج لجهود سياسية متراكمة بدأت عام 2019 بالاعتراف الرسمي بالبيانات كعامل من عوامل الإنتاج.