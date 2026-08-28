رئيس الفيدرالي الأمريكي: قلقون من استمرار ارتفاع التضخم

أبدى رئيس الفيدرالي ، قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن بيانات الأسعار الأخيرة، رغم تحسنها عن المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية، بالتزامن مع دعوته إلى تبني البنك المركزي نهجاً أكثر هدوءاً ووضوحاً في التواصل مع الأسواق.

وقال في كلمة ألقاها "وارش" خلال منتدى "جاكسون هول"، إن قراءات التضخم خلال فصل الصيف جاءت أفضل من المتوقع، لكنها لا تظهر أن الاتجاهات الأساسية للتضخم تحسنت بشكل ملموس، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه وبسرعة كافية، وإلا فإن أمامه عملاً يتعين القيام به.

وأضاف أقف أمامكم اليوم ملتزماً بالانضباط، وليس بقرار، في إشارة إلى أنه لا يقدم توجيهاً بشأن ما ينبغي فعله بشأن أسعار الفائدة، واصفاً التوجيه المسبق للأسواق بأنه ممارسة لم تعد صالحة موضحاً ان الاحتياطي الفيدرالي بلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا فعّالة.

وقال كيفن وارش، لا ينبغي التساهل مع نظام يعتمد فيه المشاركون في السوق على الفيدرالي في صفقاتهم موضحاً ان الأكثر أهمية في إدارة السياسة النقدية تتغير بمرور الوقت.

وأضاف: سأسعى أنا وزملائي إلى بناء نماذج أكثر موثوقية لتوجيه قرارات السياسة النقدية، وسنفعل ذلك مدركين أن دقة التنبؤات الاقتصادية لا تزال مجرد طموح وأنه من الحكمة أن نكون متواضعين بشأن ما يمكننا معرفته وما لا يمكننا معرفته ، في ظل التغيرات المتسارعة في الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.

وأقر وارش بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة وتمثل أقرب ما يكون إلى الإقرار بإمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة موضحاً أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الأداة الأساسية لتحقيق الهدف المزدوج للفيدرالي.

وأضاف ان توصيات فرق العمل الخمس التي شكلها لدراسة القضايا طويلة الأجل ستصدر لاحقاً، لافتاً إلى أنها لن تؤثر على القرارات التي يتخذها الفيدرالي في الظروف السياسية الراهنة ، وأن الفيدرالي يحتاج إلى إشارات سوقية واضحة وغير منقحة قدر الإمكان وذلك لوضع سياسة نقدية سليمة.