استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع

استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي ​يقيس أداء العملة مقابل ⁠ست عملات رئيسية أخرى تغيرا يذكر عند 99.13 في بداية ⁠التداولات بآسيا.

وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني لقرب أدنى ​مستوياتهما خلال أسبوع مقابل الدولار، وسجلا 1.1652 دولار و1.3597 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الين الذي استقر عند 159.34 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.1 بالمئة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.72 ​دولار مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة، ⁠وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5960 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر عملة بتكوين ​0.5 بالمئة إلى 80620.33 دولارا وتتجه لتحقيق مكاسب تقارب 30 بالمئة خلال ​أغسطس.