نتائج «إنفيديا» القوية تحلق بمؤشرات «وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داوز جونز 0.02% وستاندردآند بورز 0.28% وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.78%.

وارتفع سهم «إنفيديا» 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.

مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.وألمح جيفري شميد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وأضاف «شميد» على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً.

إلى ذلك فقدت «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عددًا من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وخلال تعاملات ما قبل افتتاح «وول ستريت»، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55% إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25%.