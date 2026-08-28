«بتكوين» فوق 79.5 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات بشأن مسار الفائدة الأمريكية.

وصعدت عملة بتكوين 1.39 % إلى 79.543 دولاراً، وإيثريوم 1.34 % إلى 2505 دولارات، وقفزت سولانا 7.65 % إلى 104.06 دولارات، وزادت إكس آر بي 3.11 % إلى 1.42 دولار.

وتأتي مكاسب العملات المشفرة في وقت تترقب فيه الأسواق كلمة كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية، وسط اهتمام واسع بما قد تحمله تصريحاته من إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويكتسب خطاب وارش أهمية خاصة باعتباره أول خطاب رئيسي له في ندوة جاكسون هول منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

فيما يبحث المستثمرون عن مزيد من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي من التضخم وأسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2 %.

وتتأثر الأصول الرقمية بصورة مباشرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ عادة ما يدعم انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسن السيولة الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة، ومن بينها العملات المشفرة.

بينما قد يؤدي تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد على السندات إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية والضغط على العملات الرقمية. ولذلك تتابع أسواق العملات المشفرة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حتى عندما لا تتناول خطاباتهم الأصول الرقمية بشكل مباشر.

وتترقب الأسواق كذلك بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية، في وقت دفعت فيه قراءات التضخم الأخيرة المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يزيد حساسية الأسواق لأي إشارات جديدة من البنك المركزي.