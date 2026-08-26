تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. واستقرار في أوروبا

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم، وقبل صدور نتائج أعمال «إنفيديا» التي قد تعطي مؤشرًا قوياً حول اتجاهات قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.23 % وستاندرد آند بورز 0.03 % كما هبط مؤشر ناسداك 0.15 %.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.3 % على أساس سنوي خلال يوليو، وهي القراءة ذاتها المسجلة في يونيو، وتتماشى مع توقعات المحللين.

ومع ذلك، ارتفع المؤشر العام 3.7 % خلال الشهر الماضي، وذلك أكثر من توقعات المحللين، فيما أظهرت البيانات ضغوطاً تضخمية متجددة على أساس شهري.

ونما اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 % في الفترة من أبريل حتى يونيو من هذا العام، بحسب التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، بما يتوافق مع التقدير الأولي.

وأسهمت الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 % من النشاط الاقتصادي الأمريكي، والصادرات والاستثمار في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهو ما قابله جزئياً انخفاض في الإنفاق الحكومي.

استقرار أوروبي

واستقرت الأسهم الأوروبية، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ​المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، بينما رفعت بيانات ‌التضخم الأمريكية التوقعات ​قليلاً بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 % إلى 656.41 نقطة. ولا يزال الاقتصاد الأوروبي يتمتع بالمتانة، وقدم أداء أفضل مما كان متوقعاً خلال أزمة الطاقة، ما أبقى المستثمرين متفائلين.

ومن ⁠ضمن القطاعات على ⁠مؤشر ستوكس 600، تصدرت البنوك الأوروبية المكاسب بارتفاعها 1 % مع صعود سهم دويتشه بنك 4.3 % إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2011، وربح ⁠سهم كومرتس بنك 2.8 %. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، بينما قادت أسهم قطاع الرعاية الصحية ‌الخسائر بانخفاضها 1 %.

وزاد سهم شركة هوشيلد ماينينج البريطانية 5.4 %، لتكون من أكبر الرابحين على المؤشر ​مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد هذا العام الذي أدى إلى زيادة إيرادات النصف الأول.

وانخفض سهم شركة إس.إيه.بي الألمانية 2.9 %، وكان أكبر الخاسرين على المؤشر بعد أن أصدرت شركة إنتويت الأمريكية لصناعة البرمجيات توقعات مخيبة للآمال، ​وخفض بنك يو.بي.إس تصنيف الشركة.