أدنى سعر للنفط بأسبوعين

انخفضت أسعار النفط بنحو 3%، أمس، لتصل إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مع تجدد الآمال بإمكان إعادة فتح مضيق هرمز بعد إعلان طهران استئناف محادثاتها مع مسقط بشأن إدارة حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي.

وقالت إيران، أول من أمس، إنها ناقشت مع عُمان ممراً ملاحياً مؤقتاً مشتركاً للسفن عبر المضيق، مع الاتفاق على إزالة الألغام منه، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وخلال التعاملات، لامست العقود الآجلة لخام «برنت» أدنى مستوى منذ 13 أغسطس عند 85.41 دولاراً للبرميل، فيما سجلت عقود خام «نايمكس» 79.62 دولاراً، وهو الأدنى منذ العاشر من شهر أغسطس الجاري.