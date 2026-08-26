صعود المؤشرات الأوروبية وسط انخفاض أسعار النفط



ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف ​الأربعاء، إذ أدى انخفاض أسعار النفط ‌إلى ​تراجع عائدات السندات وسط آمال في فتح مضيق هرمز قريباً، في حين يتأهب المستثمرون لتقرير نتائج شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 657.34 نقطة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات بصعوده 0.9%. وأعلنت إيران أنها استأنفت المحادثات ‌مع عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز وسط ضغوط متصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالحرب ‌المستمرة منذ ما يقرب من ستة ‌أشهر وأدت إلى اضطراب أسواق النفط وأثارت ‌مخاوف عالمية بشأن التضخم.

وانخفضت ‌العقود الآجلة لخام برنت لليوم الثالث على التوالي، إذ تراجعت ​بأكثر من 2% ​إلى حوالي 86 دولاراً ⁠للبرميل نتيجة توقعات بزيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما ساهم في دفع عوائد السندات إلى ​الانخفاض. ⁠وانخفض مؤشر ⁠الطاقة 1.1% ليصبح القطاع الأسوأ أداءً على المؤشر ستوكس 600.

ويترقب المستثمرون الآن نتائج شركة إنفيديا للربع ⁠الثاني، المقرر إعلانها في وقت لاحق، بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كان ازدهار الإنفاق المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيستمر في تبرير التوقعات السوقية المرتفعة.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.2% قبيل صدور النتائج.

كما تتجه الأنظار إلى تقرير التضخم ​الأمريكي المهم، إذ يبحث المستثمرون عن مؤشرات جديدة تتعلق بمسار أسعار الفائدة الذي قد يسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).