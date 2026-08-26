«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى منذ مايو

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، مع تحسن الإقبال على المخاطرة، مدعومة بتدفقات نقدية قوية إلى صناديق البتكوين المتداولة. وخلال التعاملات، قفزت «بتكوين» فوق 80 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو، لتعزز مكاسبها التي تجاوزت الـ20% في الأسبوع الماضي.

وصعدت عملة بتكوين 0.33% إلى 79.067 دولاراً، والإيثريوم 0.40% إلى 2478 دولاراً، وقفزت سولانا 2.33% إلى 98.40 دولاراً، وزادت دوجكوين 0.79% إلى 0.089 دولار، فيما استقرت إكس آر بي عند 1.48 دولار.

وتأتي مكاسب العملات المشفرة في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، مع عودة التدفقات إلى المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملات الرقمية، ولا سيما صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصات.

وأسهمت هذه التدفقات في دعم الطلب على العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية، بعد موجة صعود قوية خلال الأسبوع الماضي، دفعت «بتكوين» إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها منذ عدة أشهر.

ويترقب المستثمرون في الوقت نفسه تطورات السياسة النقدية الأمريكية، باعتبارها أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأصول المشفرة والأسواق المالية عموماً.

كما استفادت السوق من تحسن المعنويات الاستثمارية وارتفاع أحجام التداول. ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الاستثمارية المنظمة، التي توفر للمستثمرين التقليديين وسيلة أسهل للتعرض لحركة «بتكوين» وغيرها من العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الرقمية مباشرة.

ورغم المكاسب الأخيرة، لا تزال السوق شديدة الحساسية للتقلبات، خصوصاً مع استمرار المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي والسياسة النقدية والتنظيمات الخاصة بالأصول الرقمية.

ويظل مستوى 80 ألف دولار بالنسبة إلى «بتكوين» نقطة نفسية مهمة، إذ إن استقرار العملة أعلى منه قد يعزز الزخم الصعودي، بينما قد يؤدي الفشل في اختراقه والثبات فوقه إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية المسجلة مؤخراً.

وفي سوق العملات البديلة، جاء أداء «سولانا» الأقوى بين العملات المذكورة، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة، بينما تحركت «إيثريوم» و«دوجكوين» في نطاقات محدودة.