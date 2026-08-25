صعود المؤشرات الأوروبية بدعم مكاسب أسهم الشركات الدفاعية



ارتفعت المؤشرات الأوروبية مستهل تداولات الثلاثاء بدعم مكاسب أسهم الشركات الدفاعية. وتنفس المستثمرون الصعداء بعد أن ‌جاءت ​حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران أقل تشدداً مما كانت الأسواق تتوقعه، في وقت عززت فيه مكاسب أسهم الشركات الدفاعية المعنويات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى ⁠656.14 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، إذ قادت أسهم الشركات الدفاعية مكاسب القطاعات بارتفاع بلغ 1%.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب الاثنين الدول من مواصلة علاقاتها التجارية مع إيران، ملوحة بفرض عقوبات ثانوية عليها، ‌وذلك في إطار ما وصفته بـ «يوم ‌النصر الاقتصادي». غير أن وزارة الخزانة لم ‌تمض في فرض ‌عقوبات جديدة.

وواصلت أسعار النفط تراجعها، إذ لم ير المتعاملون تهديداً ​فورياً يذكر لإمدادات ‌النفط الخام ​العالمية جراء أحدث الإجراءات الأمريكية.

وتوعدت ⁠إيران بالرد على العقوبات الأمريكية الواسعة الرامية إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي عنها، معبرة عن ​ثقتها ⁠في ⁠أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط التي تشنها واشنطن.

وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠عن أحدث ذروة لها بعد تقارير تفيد بأن وزارة الخزانة ربما تستخدم احتياطياتها النقدية لتمويل عمليات إعادة شراء أكبر للديون، ما يمكن أن يقلص الحاجة إلى إصدار المزيد من ‌السندات قصيرة الأجل.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.3%، في ​ظل ترقب المستثمرين نتائج إنفيديا المقرر صدورها الأربعاء وسط مخاوف من أن تواجه شركة صناعة الرقائق صعوبة في تلبية التوقعات المرتفعة للأسواق.