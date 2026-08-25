الدولار يشهد انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الرئيسية

شهد الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، انخفاضا طفيفا إلى 98.96 خلال التداولات الآسيوية.





وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1668 دولار، وحوم بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.1 ​بالمئة إلى 1.3639 دولار، مقتربا من أعلى مستوى له في ستة أشهر.

واستقر الدولار الكندي عند 1.3844 دولار، بعد انخفاضه 0.6 ⁠بالمئة في الجلسة السابقة، في ظل تهديد الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية عقب ⁠انهيار المفاوضات التجارية.

وارتفع الين الياباني قليلا إلى 159.21 مقابل الدولار، بعد أن تخلى عن معظم مكاسبه الناتجة عن تدخل السلطات، لكنه لا ⁠يزال بعيدا عن أدنى مستوى ​له منذ عدة عقود الذي بلغ ⁠نحو 164.





وارتفع الدولاران النيوزيلندي والأسترالي 0.1 بالمئة قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي لشهر أغسطس ، وجرى تداولهما في أحدث التعاملات عند 0.5965 و0.7157 دولار أمريكي على ​الترتيب.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ‌ارتفعت عملة بتكوين واحدا بالمئة إلى 78817.34 دولار، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر مكاسب ​أسبوعية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.