ارتفاع معدل التضخم باليابان بنسبة 2.7% خلال نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية في اليابان، خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، مع اتساع وتيرة الزيادة لأول مرة خلال ثلاثة أشهر، وذلك وفق بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، باستثناء الأغذية، جاء بعد ارتفاع بنسبة 2.3% في أكتوبر الماضي، وارتفاع بنسبة 2.4% في سبتمبر، فيما ظل معدل التضخم عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% منذ أبريل 2022.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يظهر اتجاهات الأسعار الأساسية باستثناء الطاقة والأغذية، ارتفع بنسبة 2.4 %، مقابل زيادة بنسبة 2.3 % في الشهر السابق.