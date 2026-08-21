«وول ستريت» تعاني من ارتفاع عوائد السندات

تراجعت ‌المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس، مع تأثر ⁠معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد السندات الحكومية، في حين ‌تسببت لهم نتائج مبيعات وول مارت ‌خيبة أمل بعدما ‌جاءت دون التوقعات.

وخلال التعاملات هبط ‌مؤشر ‌داو جونز 81.8 نقطة ‌بما يعادل 0.15 ⁠% إلى 53381.22 نقطة، ومؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 17.5 ⁠نقطة أو 0.23% إلى 7690.49 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 119.6 ‌نقطة أو 0.45% إلى 26211.52 نقطة.

وارتفعت عوائد السندات بعد انخفاضها الحاد أول من أمس، والذي جاء بعد إعلان وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي ذلك بعد أن قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات، ارتفع العائد على السندات العشرية والثلاثينية بنحو 5 و6 نقاط أساس على التوالي.

وانخفض سهم شركة «وولمارت» بشكل حاد رغم إعلانها نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع، لكن سلسلة متاجر التجزئة سجلت أداءً دون تقديرات وول ستريت في الولايات المتحدة.

وتراجع السهم 9.15% إلى 103.86 دولارات خلال التداولات ليهبط بالقيمة السوقية للشركة إلى نحو 826 مليار دولار.

وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، سجلت «وولمارت» صافي دخل قدره 6.37 مليارات دولار، أو 80 سنتاً للسهم، مقارنةً بـ 7.03 مليارات دولار، أو 88 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سياق متصل، كشف محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو أن العديد من صناع السياسة النقدية أبدوا استعداداً لزيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة مطولة، مما انعكس على عوائد السندات لأجل عامين.

وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بمقدار 6 آلاف طلب مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق التي جرى تعديلها بالرفع لتصل إلى 212 ألف طلب، في مقابل التوقعات بتسجيلها 210 آلاف.