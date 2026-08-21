«بتكوين» تقفز 5 % وتلامس 72 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، لتقفز «بتكوين» عند مستوى 71.8 ألف دولار، وسط إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، بعدما تراجعت عائدات السندات الأمريكية عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بهدف إلى استقرار سوق السندات.

وصعدت «بتكوين»، أكبر عملة مشفرة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 5 %، مقتربة من حاجز 72 ألف دولار، وقفزت الإيثريوم 8.77 % إلى 2282 دولاراً، وسولانا 6 % إلى 87.20 دولاراً، وزادت «إكس آر بي» 8.6 % إلى 1.16 دولار.

وتلقت سوق العملات المشفرة دعماً إضافياً من تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في خطوة تستهدف تحسين السيولة وتهدئة الاضطرابات في سوق السندات.

وأدت الإجراءات إلى تراجع عوائد السندات طويلة الأجل والدولار، ما عزز جاذبية الأصول التي تستفيد عادة من انخفاض العوائد وتراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

وتأتي هذه التحركات في وقت شهد فيه سوق السندات الأمريكية ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها منذ سنوات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تكلفة الاقتراض والسيولة واستقرار الأسواق المالية.

ورغم أن عمليات إعادة الشراء ساعدت مؤقتاً على خفض العوائد، فإن بعض المحللين يرون أن تأثيرها قد يكون محدوداً إذا استمرت الضغوط المرتبطة بالتضخم والدين الحكومي وارتفاع المعروض من السندات.