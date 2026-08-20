المفوضية الأوروبية: مخزونات الغاز تبلغ 62% ولا مخاوف فورية بشأن الإمدادات

أكدت إيفا هرنشيروفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، عدم وجود مخاوف فورية بشأن إمدادات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، رغم بلوغ المخزونات الحالية 62% من طاقتها الاستيعابية.

وأظهرت بيانات جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) تراجعا ملحوظا في مستويات التخزين مقارنة بـ 74% سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعود هذا الانخفاض إلى التحديات التي تواجهها دول التكتل في إعادة ملء مخزوناتها الشتوية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، مما قلل من إقبال الشركات على الشراء بهدف التخزين.

ورغم ذلك، تواصل المفوضية مراقبة تطورات السوق ومستويات المخزون لضمان أمن الإمدادات.