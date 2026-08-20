ترامب يعرب عن استيائه من عدم خفض الفيدرالي للفائدة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكداً أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واتهم مسؤولي البنك المركزي بأن لديهم دوافع سياسية، باستثناء رئيس الفيدرالي كيفن وارش، الذي رشحه ترامب لهذا المنصب في وقت سابق من هذا العام.

وصرح ترامب للصحفيين الأربعاء، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي»، قائلاً: «وارش» يؤدي عملاً رائعاً في المنصب الذي تولاه في مايو، خلفاً لـ «جيروم باول»، الذي كان ينتقده باستمرار لعدم خفض الفائدة بوتيرة أسرع، والذي لا يزال عضواً في مجلس المحافظين.

وأضاف: المشكلة تكمن في أن لديه مجلس إدارة، وهو مجلس سياسي، يضم أشخاصاً عينهم «أوباما» و«بايدن» وأنا أيضاً، ولذلك يصوتون لرفع الفائدة، لا أعلم إن كانوا يفعلون ذلك لاعتقادهم أنهم يؤدون عملاً جيداً أم أنهم مدفوعون باعتبارات سياسية.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يصوت على رفع الفائدة خلال أكثر من ثلاث سنوات، وفي عام 2025، خفضت لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة الفائدة ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام، لكن يرى «ترامب» أن وتيرة الخفض غير كافية.