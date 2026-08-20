تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف ‌التضخم وارتفاع أسعار النفط



تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم من ​أثر الدعم الناتج عن تعافي سوق السندات العالمية عقب تدخل من وزارة الخزانة الأمريكية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 651.44 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠من عواقب اقتصادية ستلحق بأي دولة تقدم «شريان حياة لإيران»، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها بالتعاون ‌مع إسرائيل قبل ما يقرب من 6 أشهر.

وارتفع خام برنت بنحو 0.6% إلى نحو 92 ‌دولاراً للبرميل. وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه ‌0.4% مع تنامي المخاوف من ارتفاع تكاليف ‌الوقود نتيجة صعود ‌أسعار النفط.

وانخفضت أسهم قطاع الموارد الأساسية 0.7%، لتسجل أكبر تراجع ​بين القطاعات، ‌إذ هبطت ​أسعار الذهب بسبب عمليات جني ⁠الأرباح عقب موجة صعود مدفوعة بتراجع عوائد السندات وضعف الدولار.

واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوات لدعم ​سوق ⁠السندات عبر زيادة ⁠مشترياتها من الديون طويلة الأجل بعدما ارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة.

وتعرضت أسواق السندات ⁠عالمياً لضغوط هذا الأسبوع مع تنامي قلق المستثمرين إزاء تزايد الديون الحكومية، في وقت فاقم فيه ارتفاع أسعار النفط من حدة هذه المخاوف.

وكان المؤشر داكس الألماني الأقل أداءً بين نظرائه ‌في أوروبا. وارتفعت تكاليف الاقتراض في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها ​منذ 15 عاماً في وقت تواجه فيه البلاد احتياجات متزايدة للإنفاق الدفاعي. وهو ما تزامن أيضاً مع ارتفاع أوسع في عوائد السندات عبر الاقتصادات الكبرى.