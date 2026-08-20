صعود المؤشرات اليابانية بدعم شركات قطاع التكنولوجيا



ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس بدعم شركات قطاع التكنولوجيا. وصعد المؤشر نيكاي ​بعد أن ساعدت إجراءات أمريكية تهدف ‌إلى تحقيق ​استقرار بسوق السندات على استعادة ثقة المستثمرين ودعم الطلب على الأصول الأعلى في المخاطر. وارتفع المؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.36% ليغلق عند 66216.79 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.18% إلى ⁠4059.73 نقطة. ووصلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان، إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في وقت سابق من الأسبوع، ما عكس ‌المخاوف بشأن تفاقم الدين الحكومي والتضخم. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الليلة الماضية أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء ‌الديون طويلة الأجل ما أدى إلى انخفاض ‌حاد في عوائد السندات الأمريكية وهو ما أثر ‌بدوره على اليابان.

وقال ‌واتارو أكياما محلل استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «خفض أسعار الفائدة ​هو بلا شك ‌العامل الرئيسي ​الذي يحرك السوق... من الواضح ⁠أن الأسهم والقطاعات التي كانت متخلفة في السابق عن الارتفاع الذي شهدته الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه ​الموصلات، ⁠تحقق الآن ⁠مكاسب كبيرة».

وكان الاتجاه إيجابياً بشكل عام مع صعود 182 سهماً على المؤشر نيكاي 225 مقابل هبوط 42 ⁠سهماً فيما بقي سهمان دون تغيير.

وبالنظر للتحرك بالنسبة المئوية، فقد كان سهم سوميتومو ميتال ماينينج الأعلى ارتفاعاً إذ قفز 10.76%، يليه سهم سوميتومو فارما الذي كسب 8.48%، ثم سهم ‌كانساي إلكتريك باور بزيادة 8.37% ليسجل أكبر مكاسب يومية منذ ​أغسطس 2024.

أما أكبر الخاسرين فكان بنك أوزورا الذي انخفض سهمه 3.11%، يليه سهم إيبيدن الذي تراجع 2.87%، ونيبون ستيل الذي نزل 2.20​%.