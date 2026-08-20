لقاح سرطان يقفز بسهم «موديرنا» 125 %

ارتفعت المؤشرات الرئيسة ‌في بورصة وول ستريت، أمس، عقب إعلان وزارة الخزانة عن خطة لتخفيف الضغوط في سوق السندات الحكومية، ما دفع العوائد إلى الانخفاض بشكل ملحوظ، وقالت إنها ستضاعف الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة شراء السندات لأجل 10 و20 و30 عاماً من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار «على الأقل».

وجاء التعافي من تراجع حاد ⁠في الجلسة السابقة كان مدفوعاً بأداء قطاع التكنولوجيا، وذلك ‌مع انخفاض عوائد السندات الحكومية من ‌أعلى مستوياتها في ‌عقود ومع تقييم ‌المستثمرين لسلسلة ‌من التطورات التي تخص الشركات. و

خلال التعاملات صعد مؤشر ‌داو جونز 120.1 نقطة بما يعادل 0.23% ⁠إلى 53463.47 ⁠نقطة وصعد ستاندرد ⁠اند بورز 25.0 نقطة أو 0.32% إلى 7716.74 نقطة، ‌وزاد مؤشر ناسداك 104.2 نقطة أو 0.40% إلى 26393.889 نقطة.

وتراجعت عوائد السندات العشرية الأمريكية، من أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي، مع ترقب المستثمرين نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض العائد على السندات العشرية بنحو 5.5 نقاط أساس، فيما هبط عائد السندات الثلاثينية بأكثر من 8 نقاط أساس، بعدما لامس أعلى مستوياته في 19 عاماً هذا الأسبوع.

وأعلنت شركتا ميرك وموديرنا، أمس، نتائج أولية إيجابية للمرحلة الثالثة من تجربة سريرية للقاح شخصي قائم على تقنية الحمض النووي الريبوزي لعلاج سرطان الجلد الميلانيني، في خطوة تقرب الشركتين من التقدم بطلبات للحصول على الموافقات التنظيمية.

وأظهرت النتائج أن العلاج التجريبي Intismeran autogene، الذي يُطور بالتعاون بين الشركتين ويُعطى إلى جانب العلاج المناعي كيترودا (Keytruda) من ميرك، حقق الهدف الرئيسي للتجربة المتمثل في إطالة فترة البقاء دون عودة المرض، كما حقق الهدف الثانوي الرئيس المتمثل في إطالة فترة البقاء دون انتقال المرض إلى أماكن بعيدة. وقفز سهم موديرنا بنحو 125% بينما ارتفع سهم ميرك بنحو 10%.