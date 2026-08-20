نمو الطلب يعيد رسم خريطة سوق الدراجات النارية في الإمارات

يشهد سوق الدراجات النارية في الإمارات تحولات ملحوظة في أنماط الطلب، مدفوعة بتنامي الاعتماد على الدراجات كوسيلة للتنقل اليومي، بالتوازي مع توسع استخدامها في الأنشطة الترفيهية والمغامرات، وفقاً لأحدث بيانات «دوبيزل للسيارات».

وكشفت بيانات المنصة لشهر يوليو 2026، مقارنة بيونيو، عن ارتفاع مستويات التفاعل مع عدد من الفئات الرئيسية، في مؤشر على اتساع قاعدة الاهتمام بالدراجات النارية وتنوع دوافع الشراء .

وسجلت الدراجات القياسية والمخصصة للتنقل اليومي ارتفاعاً بنسبة 18.5% في مشاهدات الإعلانات على أساس شهري، في حين حافظت الدراجات المخصصة للطرق الوعرة على صدارة الفئات من حيث إجمالي المشاهدات، بالتزامن مع نمو التفاعل معها بنسبة 6.5%.

وفي المقابل، سجلت الدراجات ثلاثية العجلات أكبر معدل نمو بين الفئات التي رصدتها البيانات، بعدما قفزت مشاهدات إعلاناتها بنسبة 153% خلال شهر واحد، ما يعكس تصاعد اهتمام المستخدمين بخيارات تنقل وقيادة مختلفة عن الفئات التقليدية.

وعلى الجانب الآخر، حافظت الدراجات المخصصة للطرق الوعرة على موقعها كأكثر فئات الدراجات النارية مشاهدة على منصة «دوبيزل».

وكان التحول الأبرز خلال يوليو من نصيب الدراجات ثلاثية العجلات، التي سجلت نمواً شهرياً بنسبة 153% في مشاهدات الإعلانات. ورغم أن هذه الفئة لا تتصدر السوق من حيث إجمالي المشاهدات، فإن معدل نموها يعكس تسارعاً لافتاً في اهتمام المستخدمين بها.