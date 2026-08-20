موجة شراء لـ«بتكوين» بـ2.75 مليار دولار في شهرين

عاد كبار مالكي بتكوين للشراء مجدداً بعد أشهر من عمليات البيع، إذ أضاف كبار حاملي بتكوين نحو 43 ألف وحدة من العملة المشفرة خلال الستين يوماً الماضية، بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار، وفق بيانات «كريبتو كوانت»، التي نقلتها وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت بيانات شركة الأبحاث «جلاسنود» أن حاملي العملات الرقمية، الذين يمتلكون ما بين 100 و1000 وحدة من بتكوين، انخرطوا في موجة شراء، وكذلك فعل كبار المشترين، وهم المستثمرون الذين تزيد حيازاتهم عن 10 آلاف وحدة.

وتباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز.

وتراجعت عملة بتكوين 0.35% إلى 64.438 دولاراً، فيما ارتفعت إيثريوم 0.41% إلى 1921 دولاراً، وسولانا 0.38% إلى 77.44 دولاراً، فيما استقرت عملة «إكس آر بي» عند 1 دولار.

وتأتي عودة كبار حاملي البتكوين إلى الشراء في وقت تشهد فيه سوق العملات المشفرة حالة من الترقب، بعد فترة اتسمت بعمليات جني أرباح وضغوط بيعية من جانب بعض المستثمرين الكبار.

ويُنظر إلى تحركات هذه الفئة، المعروفة باسم «الحيتان»، باعتبارها مؤشراً مهماً على اتجاهات السيولة وثقة المستثمرين في السوق، نظراً إلى قدرتها على التأثير في الأسعار عند تغيير مراكزها الاستثمارية.

وتشير زيادة حيازات المحافظ التي تضم مئات أو آلاف وحدات البتكوين إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط والطويل، رغم استمرار عوامل عدم اليقين التي تضغط على الأصول عالية المخاطر، كما تعكس عودة المشترين الكبار إلى السوق تحولًا نسبيًا في سلوك المستثمرين، بعد أشهر من تقليص المراكز وجني الأرباح.

وتظل حركة بتكوين مرتبطة كذلك بالتطورات في الأسواق المالية العالمية، وتوقعات أسعار الفائدة والسيولة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي قد تدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأصول شديدة التقلب.

ويترقب المتعاملون استمرار تدفقات السيولة إلى سوق العملات المشفرة، باعتبارها عاملاً رئيسياً في تحديد قدرة الأسعار على استعادة مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.