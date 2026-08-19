فواتير الطاقة ترفع التضخم في بريطانيا خلال يوليو

ارتفع معدل ​التضخم في بريطانيا الشهر الماضي كما ‌كان ​متوقعاً ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس، مدفوعاً بارتفاع فواتير الطاقة للمنازل عقب زيادة بنسبة 13% في سقف الأسعار الذي تحدده ⁠هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم).

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.9% في يوليو مقارنة 2.6% في يونيو. وتوقع ‌خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ‌ارتفاع التضخم إلى 2.9%، على ‌الرغم من أن ‌بنك إنجلترا توقع ارتفاعاً أقل يصل إلى 2.8% ​في التقديرات التي ​نشرها نهاية الشهر الماضي. وجاء ⁠التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير أسعار الطاقة والمواد الغذائية، أعلى قليلاً من ​المتوقع ⁠عند ⁠2.6% بدلاً من 2.5% في متوسط التوقعات باستطلاع رويترز.

وقفزت أسعار الغاز 14.7%، في أكبر زيادة منذ أكتوبر 2022، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء 3.6%، بعد زيادة سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» بنسبة 13% الشهر الماضي.

كما عادت أسعار الأثاث والسلع المنزلية إلى الارتفاع، مسجلة 1% مقابل انخفاض 0.2% في يونيو، بينما ارتفع تضخم الملابس والأحذية إلى 0.5% من -0.5%.

في المقابل، تباطأ تضخم النقل إلى 3.6% في يوليو من 5.7% في يونيو، مع انخفاض أسعار وقود السيارات، وخاصة الديزل، الذي تراجع متوسط سعره بمقدار 8.8 بنسات للتر بين يونيو ويوليو. كما تباطأ تضخم أسعار الغذاء إلى 1.3% من 1.7%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في يوليو، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، بعد زيادة بلغت 0.1% في يونيو.

وقال وزير المالية ⁠البريطاني جون هيلي رداً على هذه البيانات «لا يزال التضخم الناجم عن حرب إيران يؤثر على الأسعار هنا في الداخل، لكن الاقتصاد البريطاني ‌يتمتع بالمرونة».

ولم يظهر الجنيه الاسترليني والعقود الآجلة ​للسندات الحكومية البريطانية رد فعل فوري يذكر تجاه هذه البيانات، التي جاءت بشكل عام متماشية مع التوقعات.