سهم «يونيتري» للروبوتات الشبيهة بالبشر يقفز 629%

قفز سهم «يونيتري»، إحدى أكبر الشركات الصينية المصنعة للروبوتات الشبيهة بالبشر، بنسبة 629% في أول يوم تداول له في بورصة شنغهاي الأربعاء، في مؤشر على تفاؤل المستثمرين بشأن التقدم التكنولوجي في الصين.

وجمعت الشركة حوالي 6.1 مليارات يوان (904 ملايين دولار) من خلال إدراجها في منصة «ستار» التابعة لبورصة شنغهاي، ما يجعلها أول شركة صينية مُصنِّعة للروبوتات الشبيهة بالبشر تُطرح أسهمها للتداول العام.

وخلال التداولات، ارتفع سهم الشركة إلى 1100 يوان من سعر الاكتتاب البالغ 150.8 يوان (22.36 دولاراً)، لتتجاوز قيمتها السوقية لفترة وجيزة 400 مليار يوان (59 مليار دولار)، ما وضعها ضمن قائمة الشركات الصينية الأعلى قيمة، قبل أن يقلص السهم مكاسبه قليلاً إلى 578%.

وأعلنت «يونيتري»، التي تأسست عام 2016، أن عائدات الاكتتاب العام الأولي ستُستخدم في أبحاث وتطوير الروبوتات المتقدمة، وتطوير قاعدة تصنيعها.

يُعدّ مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر قطاعاً رئيسياً في التنافس التكنولوجي المحتدم بين الصين والولايات المتحدة، إذ تتفوق بكين على واشنطن من حيث القدرة الإنتاجية للروبوتات البشرية، فضلاً عن قدرتها على توسيع نطاق التصنيع.