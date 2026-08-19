استقرار المؤشرات الأوروبية وقطاع التكنولوجيا يقود الخسائر



استقرت غالبية المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، وسط حالة الضبابية السائدة في ‌الشرق الأوسط، وسجل سهم قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات، ​في حين وفرت المكاسب التي حققتها أسهم قطاع الموارد الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بعض الدعم قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ⁠(البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 652.07 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية ‌0.6%، متأثراً بصعود أسعار الذهب، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر ‌اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقعات السياسة ‌النقدية.

وسجل سهم قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات، إذ ​تراجع 0.4% مع ​ارتفاع عوائد السندات إثر ⁠موجة بيع. كما أثارت تقارير أفادت بأن معدل الإيرادات السنوية لشركة أنثروبيك بلغ 65 ​مليار ⁠دولار بنهاية ⁠يوليو خيبة أمل بعض المستثمرين الذين كانوا يعولون على نمو أقوى، ما أدى ⁠إلى موجة بيع في أسهم شركات أشباه الموصلات. وتصدرت شركة سوتيك الخسائر بانخفاض 4.4%. وتراجع سهم شركتي نورديك سيميكوندكتور وسكاوت 24 بما يتراوح من 2.1% إلى 2.3%.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ​بريطانيا إلى 2.9% في يوليو، من أدنى مستوى في 15 شهراً عند 2.6% في يونيو.