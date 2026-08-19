هبوط حاد للمؤشرات اليابانية بضغط بيع أسهم شركات التكنولوجيا



هبطت المؤشرات اليابانية بأكثر من 3% في ختام تداولات الأربعاء، وسجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر انخفاض ​في 3 أسابيع عند الإغلاق، ‌مقتفياً أثر عمليات ​بيع حادة في أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل.

ونزل المؤشر نيكاي 3.16% ليغلق عند 65326.42 نقطة وهو أكبر انخفاض منذ 27 يوليو. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.09% ليغلق ⁠عند 4012.31 نقطة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض مع تراجع التوقعات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى عزوف عن المخاطرة. وارتفعت ‌أسعار النفط بينما انخفضت السندات الحكومية في أنحاء العالم، ما دفع عوائد السندات الأمريكية إلى تسجيل ارتفاع حاد. وهوى ‌المؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات خمسة ‌بالمئة.

وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم في ‌نومورا للأوراق المالية: «وسط استمرار الحذر ‌بشأن ارتفاع أسعار النفط الخام والمخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة، تشهد ​أسهم الشركات ذات النمو ‌المرتفع عمليات ​بيع مكثفة... نشهد اتجاهاً ⁠مماثلاً في سوق الأسهم اليابانية».

وصعد 45 سهماً من بين تلك المدرجة على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 179 سهماً فيما ​بقي ⁠واحد دون ⁠تغيير.

وشهد سهم فوروكاوا إلكتريك أكبر خسارة بانخفاض قدره 13.69% تلاه سهم كيوكسيا هولدينج بنسبة 12.60%.

وهوى سهم ⁠بان باسيفيك إنترناشونال، المشغلة لسلسلة متاجر دون كيشوت، 11.08% بعد أن أعلنت عن أرباح مخيبة للآمال بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء، وعزت ذلك إلى ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك، ‌وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، 6.47%.

أما سهم ميركاري ​للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، فسجل أكبر زيادة بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي بارتفاع قدره 6.19%، تلاه سهم شركة شيفت بنسبة 3.43% وإم3 بنسبة 2.18 %.