الرقائق تصبغ «وول ستريت» بالأحمر

تراجعت المؤشرات الأمريكية أمس، متأثرة بارتفاع عوائد السندات وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب انخفاض أسهم قطاع الرقائق.

ويواصل المستثمرون متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز. وخلال التتعاملات هبط مؤشر داو جونز ​105.3 ‌نقاط ​بما يعادل ⁠0.20% إلى 53354.43 نقطة. ​

وانخفض ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز ⁠45 نقطة أو 0.58% إلى 7700.04 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 298 ‌نقطة أو 1.12% ​إلى 26346.88 نقطة.

وتراجع سهم «ميكرون» 4% إلى 971.95 دولاراً، و«مارفل تكنولوجي» 5.2% إلى 221.99 دولاراً، و«ويسترن ديجيتال» 5.1% إلى 508.16 دولارات.

ويرى محللو «بنك أوف أمريكا» أن سهم «إنفيديا» ربما يتداول بخصم يصل إلى 50%، إذ يبالغ المستثمرون في تقدير المخاطر المرتبطة بشركة الرقائق الرائدة في الذكاء الاصطناعي. وأجرى البنك تحليلاً استند إلى التدفقات النقدية الحرة للشركة، وأظهر أن سهم «إنفيديا» يتداول بخصم بين 34% و50%، حتى بعد الأخذ في الاعتبار مخاطر التمويل.