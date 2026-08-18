توقعات بارتفاع سهم آبل 30% بسبب إنفيديا

رجّح تحليل استثماري حديث أعدته شركة الأبحاث والوساطة المالية «روتشيلد آند كو ريدبيرن» صعود سهم شركة «آبل» بنسبة تصل إلى 30% ليبلغ مستوى 400 دولار للسهم، إذا أبرمت صفقة مع «إنفيديا» في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووصف المحللون جهود «آبل» الحالية في الذكاء الاصطناعي بأنها «مخيبة للآمال» ودون المستوى المنافس، مشيرين إلى أن تدني إنفاقها مقارنة بنظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى دفعها للتعاون مع «ألفابت» لاستخدام نماذج «جيميناي»، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو مليار دولار.

وأشاروا في مذكرة للعملاء أن بإمكان صانعة «أيفون» تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توطيد علاقاتها مع «إنفيديا» والاعتماد على نماذجها مفتوحة المصدر، ما يسمح لـ«آبل» بتوجيه الموارد نحو تطوير رقائقها، بحسب «ماركت ووتش».

وعلى صعيد المنتجات، يتوقع المحللون أن يسهم الإطلاق المرتقب لجوال «أيفون ألترا» القابل للطي في سبتمبر المقبل بتعزيز الإيرادات، مع توقعات ببيع 14 مليون وحدة في العام المالي 2027 بسعر يبلغ 2199 دولاراً للجوال.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة آبل حوالي 4.46 تريليونات دولار، وتعد من بين أكبر الشركات وأعلاها قيمة في العالم إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى.