تراجع أرباح شاومي 42% بضغط من أسعار رقائق الذاكرة

تراجعت أرباح «شاومي» بوتيرة حادة خلال الربع الثاني من 2026، حيث أدى ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة والمكونات التكنولوجية الأخرى إلى الضغط على هوامش ربحية الشركة.

وبلغ إجمالي الربح المعدل 6.2 مليارات يوان بانخفاض 42%، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 108.9 مليارات يوان في الربع الثاني من عام 2026.

وبحسب نتائج الأعمال، تراجعت إيرادات «شاومي» من الجوالات الذكية بنسبة 7.5% على أساس سنوي إلى 42.1 مليار يوان (6.24 مليارات دولار) خلال الربع الثاني، في حين انخفض هامش الربح الإجمالي للقطاع إلى 8.5%، مقارنة بـ 11.5% في العام السابق.

وبلغت إيرادات الشركة من قطاع السيارات الكهربائية 23.9 مليار يوان، بزيادة 15.9% على أساس سنوي، حيث سلمت «شاومي» نحو 104.19 آلاف سيارة خلال الربع الثاني، بارتفاع 28%.

وقالت الشركة في التقرير، إن الارتفاع الكبير في تكاليف المكونات الرئيسة، ومنها رقائق الذاكرة، إلى جانب اشتداد المنافسة في قطاعي الجوالات والسيارات الكهربائية، واصلا الضغط على أعمالها خلال الربع الثاني.